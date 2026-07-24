Auto in Bach gestürzt: Mehrere Personen verletzt

Gleich mit drei Rettungsautos, zwei Notarztfahrzeugen und einem praktischen Arzt rückte das Rote Kreuz Freitagfrüh zu einem Verkehrsunfall auf der Großarler Landesstraße aus. Auch der Rettungshubschrauber Alpinheli 6 und die Wasserrettung wurden angefordert.
Nach ersten Informationen des Roten Kreuzes dürfte ein Auto auf der Großarler Landesstraße (L109) bei Kilometer 14 in einen Bach gestürzt sein, wie ein Sprecher auf „Krone“-Anfrage erzählt. Der Einsatz zwischen Eben und Hüttschlag ist derzeit noch im Gang.
Alarmiert wurden die Einsatzkräfte um 7.34 Uhr in der Früh. Vorerst wird von mehreren verletzten Personen ausgegangen. Weitere Details standen allerdings noch nicht fest.
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