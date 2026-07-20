Erleben Sie Toy Story 5 im Kino

Am 14. Juni um 16 Uhr laden die Cineplexx Kinos in Österreich wieder zum Family Fun Friday ein. Zusammen mit krone.tv laden wir Sie ein, dabei zu sein und das neueste Abenteuer von Woody & Buzz in Toy Story 5 zu erleben.
Seit mehr als 30 Jahren begleiten die Abenteuer von Cowboy Woody, Space Ranger Buzz Lightyear und ihrer Spielzeugbande Millionen Kinofans rund um den Globus. Was 1995 als revolutionärer Animationsfilm begann, entwickelte sich zu einer der beliebtesten Filmreihen überhaupt.
Spielzeuge in einer digitalen Welt
Nun schlägt Disney-Pixar ein neues Kapitel auf: In Toy Story 5 stehen Woody, Buzz, Jessie und ihre Freunde vor einer Herausforderung, wie sie sie noch nie erlebt haben. Denn diesmal treffen die klassischen Spielzeuge auf die moderne Technik. Das brandneue Tablet Lilypad wird zum Mittelpunkt von Bonnies Aufmerksamkeit und stellt die vertraute Welt der Spielzeuge gehörig auf den Kopf. Die Frage lautet: Haben traditionelle Spielzeuge in einer digitalen Welt überhaupt noch ihren Platz?
Mitmachen und gewinnen
krone.tv lädt Sie ein, am 24. Juli um 16 Uhr den Film „Toy Story 5“ im Rahmen des Family Fun Friday zu erleben. Wir verlosen jeweils 3x3 Tickets für die folgenden Standorte
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 23. Juli, 09:00 Uhr.