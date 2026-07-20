Russen hinterließen im Rausch Spur der Verwüstung

Zertrümmerte Autoscheiben, demolierte Baustellen-Absperrungen – ihrer Zerstörungswut freien Lauf hatten kürzlich vorerst Unbekannte bei Waidhofen an der Ybbs (NÖ) gelassen. Jetzt wurden die Täter ausgeforscht: zwei junge Russen auf Zechtour!
Es war am 4. Juli zwischen 3.30 Uhr und 5 Uhr, als zwei vorerst unbekannte Rowdys eine Spur der Verwüstung entlang der Redtenbachstraße zwischen Rien und Waidhofen an der Ybbs zogen. Die nächtlichen Randalierer zertrümmerten zuerst das Türglas einer Garage und schlugen dann mit einem Holzstück die Heckscheibe des darin abgestellten Pkw ein.
Gitter in Bach geworfen
Dann zogen die Männer weiter. Die Heckscheibe eines am Straßenrand abgestellten Transporters warfen sie mit einem Stein ein, beschädigten ein weiteres Garagenfenster und zertrümmerten eine Scheibe eines in einer Einfahrt geparkten Autos. Auf ihrem weiteren Zerstörungstrip warfen Sie Absperrgitter einer Baustelle in den Redtenbach und rissen mehrere Straßenpflöcke aus.
Langeweile im Vollrausch
Der Schaden, den die Täter hinterlassen haben, beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Zeugenhinweise und intensive Ermittlungen brachten die Polizei auf die Spur der Randalierer.
Als Verdächtige wurden zwei Staatsangehörige der Russischen Föderation (15 und 19 Jahre alt), die im Bezirk Amstetten wohnen, ausgeforscht. Die Beschuldigten zeigten sich geständig. Im Verhör gaben sie an, sie seien in dieser Nacht stark betrunken gewesen. Ihr Motiv für die Zerstörungen: Langeweile! Die Burschen wurden angezeigt.
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