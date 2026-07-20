Russen hinterließen im Rausch Spur der Verwüstung

Gitter in Bach geworfen

Dann zogen die Männer weiter. Die Heckscheibe eines am Straßenrand abgestellten Transporters warfen sie mit einem Stein ein, beschädigten ein weiteres Garagenfenster und zertrümmerten eine Scheibe eines in einer Einfahrt geparkten Autos. Auf ihrem weiteren Zerstörungstrip warfen Sie Absperrgitter einer Baustelle in den Redtenbach und rissen mehrere Straßenpflöcke aus.