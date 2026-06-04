Zusammengemauschelte ORF-Führung der richtige Weg?

Was Clemens Pig Dienstagabend noch sagte: „Die Diskussionen derzeit machen viel kaputt.“ Ja, da hat er nicht unrecht, kaputt gemacht ist bereits viel. Aber nicht durch die Diskussionen, sondern durch die Umstände. Mögen sich all jene, die diese Umstände herbeigeführt oder zumindest nicht gestoppt haben, endlich bei ihren Nasen nehmen.