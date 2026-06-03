ORF will sich einen neuen Spitzenposten gönnen

Es dauert noch exakt eine Woche, bis der neue Generaldirektor des ORF bestellt wird. Unterdessen meinen einige Beobachter aber bereits den Namen zu kennen, der am 11. Juni vom Stiftungsrat verkündet werden wird. Es soll nämlich Regierungsabsprachen zwischen ÖVP und SPÖ geben, wonach APA-Chef Clemens Pig den Staatsfunk wieder „auf Vordermann“ bringen soll – wie berichtet, hat Pig seinen Vertrag mit der APA bereits auflösen lassen. Aber der Chefsessel ist nicht der einzige Posten, den es zu besetzen gilt.