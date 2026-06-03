Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pläne für Jobwechsel?

ORF will sich einen neuen Spitzenposten gönnen

Innenpolitik
03.06.2026 20:00
Arbeiten Pig (li.) und Schuh (re.) bald Seite an Seite im ORF?
Arbeiten Pig (li.) und Schuh (re.) bald Seite an Seite im ORF?(Bild: Krone KREATIV/APA/Roland Schlager)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Hinter den Kulissen ist trotz Spardrucks eine neue Managementstelle für den ORF im Gespräch. Ein Vertrauter von Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer gilt als SPÖ-Wunschkandidat.

0 Kommentare

Es dauert noch exakt eine Woche, bis der neue Generaldirektor des ORF bestellt wird. Unterdessen meinen einige Beobachter aber bereits den Namen zu kennen, der am 11. Juni vom Stiftungsrat verkündet werden wird. Es soll nämlich Regierungsabsprachen zwischen ÖVP und SPÖ geben, wonach APA-Chef Clemens Pig den Staatsfunk wieder „auf Vordermann“ bringen soll – wie berichtet, hat Pig seinen Vertrag mit der APA bereits auflösen lassen. Aber der Chefsessel ist nicht der einzige Posten, den es zu besetzen gilt.

Und obwohl der Öffentlich-Rechtliche zig Millionen Euro einsparen muss und sogar ORF3-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz findet, dass der Sender keine zwei Geschäftsführer brauche, denkt man hinter den Kulissen bereits über einen neuen Posten nach, den man schaffen könnte.

Lesen Sie auch:
Für wen gibt es bald „Grünes Licht“ im ORF?
Erste Hearings
Das sind die Pläne der ORF-Chef-Kandidaten
02.06.2026
Stiftungsräte redlich?
„Dann bewegen sie den ORF Richtung Friedhof“
02.06.2026
Streichkonzert
Der ORF könnte sogar Fernsehsender einsparen
01.06.2026

Die Rede ist von einem neuen Generalsekretär für den ORF, der bestellt werden kann und nicht ausgeschrieben werden muss. Immer wieder genannt wird aus roten Kreisen dafür Christoph Schuh, aktuell Konzernsprecher der Austrian Power Grid (APG), früherer Mitarbeiter und Vertrauter von SPÖ-Bundeskanzler Gusenbauer, der in der Causa René Benko und dem Signa-Skandal verwickelt ist.

Gerüchte um Kündigung
Wie die „Krone“ erfuhr, soll nach Pigs nun auch Schuhs Kündigung in Arbeit sein – steht etwa ein Jobwechsel an? Gibt es Angebote? Vom künftigen ORF-General womöglich?

Christoph Schuh hält sich – angesprochen auf die Gerüchte um seine Person – bedeckt.
Christoph Schuh hält sich – angesprochen auf die Gerüchte um seine Person – bedeckt.(Bild: Markus Wenzel)

Der Konzernsprecher fühlt sich von den Gerüchten rund um seine Bestellung als Generalsekretär zwar „geehrt“, seine beruflichen Pläne seien aber „ein höchstpersönlicher Bereich“, den er nicht kommentieren werde. Eine Zukunft im ORF schließt er im „Krone“-Gespräch aber ebenso nicht aus. Später ruderte er aber zurück und dementierte jegliche Absichten, die APG zu verlassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
03.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
110.743 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
106.110 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
79.139 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1201 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1016 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
907 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Mehr Innenpolitik
Der Moment des Sieges
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
Pläne für Jobwechsel?
ORF will sich einen neuen Spitzenposten gönnen
Wortgefecht mit „Bibi“
„Ja, das habe ich“: Trump bestätigt Beschimpfungen
UNO-Sitz ergattert
Sicherheitsrat: Österreich sticht Deutschland aus
Provokantes Projekt
Israel genehmigt 2100 Wohnungen im Westjordanland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf