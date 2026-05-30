Hier finden die Wiener jetzt Pause vor der Hitze

„Coole Zonen“ werden jetzt ausgeweitet – Insgesamt schon 34 Standorte in 20 Bezirken
Die Sommer werden immer heißer, viele Menschen leiden unter den hohen Temperaturen jenseits der 30 Grad. Eben erst erreichte uns die erste Hitzewelle des Jahres, sogar schon mit Tropennächten. Die Stadt erweitert daher jetzt ihre Maßnahmen zum Hitzeschutz. Heuer sollen insgesamt bereits 34 „Coole Zonen“ für kostenlose Abkühlung sorgen und somit deutlich mehr frei zugängliche kühle Räume für die Bevölkerung schaffen.
In den Rückzugsorten herrschen angenehme Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad, es gibt kühle Getränke, aber auch Spiele, Zeitschriften und kostenloses WLAN. „Schutz vor Hitze darf keine Frage der Leistbarkeit sein“, so Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).
Die „Coolen Zonen“ starteten im Jahr 2023 mit zwei Pilot-Standorten. 2025 waren es dann bereits 22. Das Ziel sei weiterhin, das Angebot in allen Bezirken der Stadt auszuweiten. Kommenden Montag, den 1. Juni, eröffnen sie wieder. Mit Ausnahme von zwei Standorten, die erst ab 1. Juli öffnen. Wer das Angebot direkt ausprobieren möchte, kann beim großen Eröffnungsfest am 9. Juni vorbeischauen. Von 14 bis 17 Uhr wird stellvertretend im Pensionistenklub „Klub+ All in Village 3“ im 3. Bezirk gefeiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.