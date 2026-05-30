Hier finden die Wiener jetzt Pause vor der Hitze

Die „Coolen Zonen“ starteten im Jahr 2023 mit zwei Pilot-Standorten. 2025 waren es dann bereits 22. Das Ziel sei weiterhin, das Angebot in allen Bezirken der Stadt auszuweiten. Kommenden Montag, den 1. Juni, eröffnen sie wieder. Mit Ausnahme von zwei Standorten, die erst ab 1. Juli öffnen. Wer das Angebot direkt ausprobieren möchte, kann beim großen Eröffnungsfest am 9. Juni vorbeischauen. Von 14 bis 17 Uhr wird stellvertretend im Pensionistenklub „Klub+ All in Village 3“ im 3. Bezirk gefeiert.