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Schutz und Abkühlung

Hier finden die Wiener jetzt Pause vor der Hitze

Wien
30.05.2026 11:00
Auch im Pensionistenklub in Ottakring wird es nun „cool“. Die Stadträte Peter Hacker und Jürgen ...
Auch im Pensionistenklub in Ottakring wird es nun „cool“. Die Stadträte Peter Hacker und Jürgen Czernohorszky statteten der neuesten „Coolen Zone“ gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) bereits einen Besuch ab.(Bild: Stadt Wien/Martin Votava)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

„Coole Zonen“ werden jetzt ausgeweitet – Insgesamt schon 34 Standorte in 20 Bezirken

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Die Sommer werden immer heißer, viele Menschen leiden unter den hohen Temperaturen jenseits der 30 Grad. Eben erst erreichte uns die erste Hitzewelle des Jahres, sogar schon mit Tropennächten. Die Stadt erweitert daher jetzt ihre Maßnahmen zum Hitzeschutz. Heuer sollen insgesamt bereits 34 „Coole Zonen“ für kostenlose Abkühlung sorgen und somit deutlich mehr frei zugängliche kühle Räume für die Bevölkerung schaffen.

In den Rückzugsorten herrschen angenehme Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad, es gibt kühle Getränke, aber auch Spiele, Zeitschriften und kostenloses WLAN. „Schutz vor Hitze darf keine Frage der Leistbarkeit sein“, so Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

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Die „Coolen Zonen“ starteten im Jahr 2023 mit zwei Pilot-Standorten. 2025 waren es dann bereits 22. Das Ziel sei weiterhin, das Angebot in allen Bezirken der Stadt auszuweiten. Kommenden Montag, den 1. Juni, eröffnen sie wieder. Mit Ausnahme von zwei Standorten, die erst ab 1. Juli öffnen. Wer das Angebot direkt ausprobieren möchte, kann beim großen Eröffnungsfest am 9. Juni vorbeischauen. Von 14 bis 17 Uhr wird stellvertretend im Pensionistenklub „Klub+ All in Village 3“ im 3. Bezirk gefeiert.

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