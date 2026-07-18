Familien in Kitz im Fokus: „Gibt nichts Schöneres“

Zum ersten Mal wurde gestern beim Generali Open in Kitzbühel der große „Krone“ Family Day ausgerufen. Von Klein bis Groß – allesamt zeigten sich begeistert. Ein Lachen im Gesicht hatten auch die „Krone“-Gewinner.
Halbfinal-Spiele der Damen, Qualifikations-Matches der Herren und die Auslosung für den Hauptbewerb – sportlich war so einiges geboten. Doch auch abseits der Tennisplätze gab es beim ersten „Krone“ Family Day vieles zum Entdecken.
„Wir sind eine tennisverrückte Familie und kommen seit fünf Jahren zum Generali Open“, erzählten die Geschwister Alissa (16) und Tobias (11) aus dem Bayerischen Wald. Es sei „cool“, dass heuer auch die Damen aufschlagen, betont Alissa, „denn ich spiele selbst Tennis und so kann ich mir von den weiblichen Profis etwas abschauen, das mich in meinem Spiel weiterbringt“.
„Mein Traum wäre es, Kitzbühel zu gewinnen“
Auch der 12-jährige Tobias aus Niederösterreich übt diese Sportart aus. „Sollte ich jemals Profi-Spieler werden, wäre es mein Traum, das Turnier in Kitzbühel zu gewinnen“, strahlte er. Begeistert sei er vom „Krone“ Family Day: „Denn es gibt nichts Schöneres als mit der Familie Spaß zu haben!“
Im Center Court gespannt die Spielerinnen angefeuert haben Sabine mit ihren beiden Töchtern Marie (12) und Emily (14) aus Ebbs in Tirol. „Ich habe meinen Töchtern diesen Ausflug zum Schulabschluss geschenkt“, sagte die Tirolerin. Die Schwestern freut’s: „Wir sind beide leidenschaftliche Tennisspielerinnen, das ist hier für uns somit etwas ganz Besonderes.“
Fußball statt Tennis
Optisch ein wenig aus der Reihe getanzt ist André (5) aus Wien: Er amüsierte sich bei den Kinder-Spielestationen nicht, wie viele andere, im Tennisoutfit – sondern im Messi-Trikot. „Mir gefällt Fußball besser als Tennis. Argentinien gewinnt hoffentlich das WM-Finale (Anm: Ankick am Sonntag um 21 Uhr). Lionel Messi ist mein absoluter Lieblingsspieler“, schwärmte er.
„Krone“-Glücksrad sorgte für gute Laune
Reges Treiben herrschte auch beim stylischen „Krone“-Truck – vor allem, weil wir Tickets für die Partien am Montag verlost haben. Das Glück auf ihrer Seite hatten Luisa, Jonas und Timon aus Melk in Niederösterreich. „Nur einmal am Glücksrad gedreht und sofort gewonnen – sehr cool!“
Ebenfalls die Matches im „Krone“-Sektor im Center Court kostenlos ansehen dürfen sich Anna-Lena und Philipp Bock aus Fließ.
Tennis-Profi beim „Krone“-Truck
Zahlreiche Selfie- und Autogrammkartenwünsche erfüllte hingegen der deutsche Tennis-Profi Daniel Altmaier. Unmittelbar nach der Auslosung kam er dafür eigens zum „Krone“-Truck. „Ich freue mich wirklich sehr auf das Turnier und bin voll motiviert“, sagte er.
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