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Familien in Kitz im Fokus: „Gibt nichts Schöneres“

Tirol
18.07.2026 18:00
Sabine (rechts) mit ihren beiden Töchtern Emily und Marie (links) im Center Court.
Sabine (rechts) mit ihren beiden Töchtern Emily und Marie (links) im Center Court.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Zum ersten Mal wurde gestern beim Generali Open in Kitzbühel der große „Krone“ Family Day ausgerufen. Von Klein bis Groß – allesamt zeigten sich begeistert. Ein Lachen im Gesicht hatten auch die „Krone“-Gewinner.

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Halbfinal-Spiele der Damen, Qualifikations-Matches der Herren und die Auslosung für den Hauptbewerb – sportlich war so einiges geboten. Doch auch abseits der Tennisplätze gab es beim ersten „Krone“ Family Day vieles zum Entdecken.

„Wir sind eine tennisverrückte Familie und kommen seit fünf Jahren zum Generali Open“, erzählten die Geschwister Alissa (16) und Tobias (11) aus dem Bayerischen Wald. Es sei „cool“, dass heuer auch die Damen aufschlagen, betont Alissa, „denn ich spiele selbst Tennis und so kann ich mir von den weiblichen Profis etwas abschauen, das mich in meinem Spiel weiterbringt“.

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier (links) mit Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler ...
Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier (links) mit Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“.(Bild: Christof Birbaumer)
Altmaier (links) zog auch die kleinen Fans an.
Altmaier (links) zog auch die kleinen Fans an.(Bild: Christof Birbaumer)
Beim Glücksrad gibt’s keine Verlierer – jeder Buzzer gewinnt (oben).
Beim Glücksrad gibt’s keine Verlierer – jeder Buzzer gewinnt (oben).(Bild: Christof Birbaumer)
Tobias (12) reiste samt Familie eigens aus Niederösterreich an.
Tobias (12) reiste samt Familie eigens aus Niederösterreich an.(Bild: Christof Birbaumer)
Ab sofort verlosen wir täglich Tickets beim „Krone“-Truck, der ins Auge sticht.
Ab sofort verlosen wir täglich Tickets beim „Krone“-Truck, der ins Auge sticht.(Bild: Christof Birbaumer)
Alissa forderte ihren Bruder Tobias heraus – das Match ging unentschieden aus.
Alissa forderte ihren Bruder Tobias heraus – das Match ging unentschieden aus.(Bild: Christof Birbaumer)
André (5) entdeckte bei der Malstation seine kreative Ader – mit Papa Mathias.
André (5) entdeckte bei der Malstation seine kreative Ader – mit Papa Mathias.(Bild: Christof Birbaumer)
Dieses Mutter-Sohn-Duo sah den Spielern beim Aufwärmen zu.
Dieses Mutter-Sohn-Duo sah den Spielern beim Aufwärmen zu.(Bild: Christof Birbaumer)

„Mein Traum wäre es, Kitzbühel zu gewinnen“
Auch der 12-jährige Tobias aus Niederösterreich übt diese Sportart aus. „Sollte ich jemals Profi-Spieler werden, wäre es mein Traum, das Turnier in Kitzbühel zu gewinnen“, strahlte er. Begeistert sei er vom „Krone“ Family Day: „Denn es gibt nichts Schöneres als mit der Familie Spaß zu haben!“

Im Center Court gespannt die Spielerinnen angefeuert haben Sabine mit ihren beiden Töchtern Marie (12) und Emily (14) aus Ebbs in Tirol. „Ich habe meinen Töchtern diesen Ausflug zum Schulabschluss geschenkt“, sagte die Tirolerin. Die Schwestern freut’s: „Wir sind beide leidenschaftliche Tennisspielerinnen, das ist hier für uns somit etwas ganz Besonderes.“

Fußball statt Tennis
Optisch ein wenig aus der Reihe getanzt ist André (5) aus Wien: Er amüsierte sich bei den Kinder-Spielestationen nicht, wie viele andere, im Tennisoutfit – sondern im Messi-Trikot. „Mir gefällt Fußball besser als Tennis. Argentinien gewinnt hoffentlich das WM-Finale (Anm: Ankick am Sonntag um 21 Uhr). Lionel Messi ist mein absoluter Lieblingsspieler“, schwärmte er.

Luisa (links), Jonas (Mitte) und Timon dürfen die Spiele am Montag im „Krone“-Sektor im Center ...
Luisa (links), Jonas (Mitte) und Timon dürfen die Spiele am Montag im „Krone“-Sektor im Center Court verfolgen. „Krone“-Hostess Leonie gratulierte.(Bild: „Tiroler Krone“)
Philipp Bock (rechts) und seine Tochter Anna-Lena freuten sich über die gewonnenen Tickets – mit ...
Philipp Bock (rechts) und seine Tochter Anna-Lena freuten sich über die gewonnenen Tickets – mit Hostess Viktoria (li.).(Bild: „Tiroler Krone“)

„Krone“-Glücksrad sorgte für gute Laune
Reges Treiben herrschte auch beim stylischen „Krone“-Truck – vor allem, weil wir Tickets für die Partien am Montag verlost haben. Das Glück auf ihrer Seite hatten Luisa, Jonas und Timon aus Melk in Niederösterreich. „Nur einmal am Glücksrad gedreht und sofort gewonnen – sehr cool!“

Ebenfalls die Matches im „Krone“-Sektor im Center Court kostenlos ansehen dürfen sich Anna-Lena und Philipp Bock aus Fließ.

Tennis-Profi beim „Krone“-Truck
Zahlreiche Selfie- und Autogrammkartenwünsche erfüllte hingegen der deutsche Tennis-Profi Daniel Altmaier. Unmittelbar nach der Auslosung kam er dafür eigens zum „Krone“-Truck. „Ich freue mich wirklich sehr auf das Turnier und bin voll motiviert“, sagte er. 

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