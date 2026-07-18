Familien in Kitz im Fokus: „Gibt nichts Schöneres“

„Wir sind eine tennisverrückte Familie und kommen seit fünf Jahren zum Generali Open“, erzählten die Geschwister Alissa (16) und Tobias (11) aus dem Bayerischen Wald. Es sei „cool“, dass heuer auch die Damen aufschlagen, betont Alissa, „denn ich spiele selbst Tennis und so kann ich mir von den weiblichen Profis etwas abschauen, das mich in meinem Spiel weiterbringt“.