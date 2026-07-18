Wolff zu Russells Schwäche: „Dürfte so nicht sein“

„Es ist großartig, auf der Pole zu stehen!“

Für Antonelli war es die sechste Pole der Saison und zugleich das perfekte Geburtstagsgeschenk für Papa Marco. „Es ist großartig, auf der Pole zu stehen. Das war keine ganz einfache Session, aber wir waren in der Lage, uns von Runde zu Runde zu verbessern“, sagte der Teenager aus Italien, der seinen sechsten Saisonsieg anpeilt.