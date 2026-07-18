Meister! Die Bears waren im Finale bärenstark

Die Steirer, die in dieser Saison noch kein Spiel verloren haben, erwischten gegen die Vienna Vikings II einen Traumstart. Bereits im ersten Viertel rauschte dreimal Juwel durch das Stadion – 21:0 für die Bären! 1300 Fans waren aus dem Häuschen – da steppte im wahrsten Sinn des Wortes der Bär. Es war der Startschuss zu einer langen Football-Party. Am Ende feierten die Steirer einen 49:7-Kantersieg und krönten damit ihre perfekte Saison ohne Niederlage.