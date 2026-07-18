Meister! Die Bears waren im Finale bärenstark

Was für eine Saison! Die Styrian Bears waren auch in der Silver Bowl eine Klasse für sich. Die Grazer Footballer besiegten im Endspiel die Vienna Vikings II mit 49:7 und holten sich im dritten Anlauf den Meistertitel in der Division I. Ob die Steirer nächste Saison neben den Grazer Giants in der AFL spielen, ist noch offen.
Am Vormittag mussten noch Installateure am Steirischen Verbandsplatz – der Heimstätte der Styrian Bears – anrücken. Aber nach dem Rohrbruch erlitten die Grazer Footballer keinen Schiffbruch. Vielmehr hieß es: Aller guten Dinge sind drei! Zweimal mussten sich die Bears in der Silver Bowl zuletzt geschlagen geben, heute ließen sie sich den Meistertitel in der Division I nicht mehr vom Brot nehmen.
In den kommenden zwei Wochen werden wir uns im Verein zusammensetzen und in Ruhe abwägen, ob es Sinn macht, in der nächsten Saison in der AFL mitzuspielen.
Bears-Obmann Stefan Göttfried
Die Steirer, die in dieser Saison noch kein Spiel verloren haben, erwischten gegen die Vienna Vikings II einen Traumstart. Bereits im ersten Viertel rauschte dreimal Juwel durch das Stadion – 21:0 für die Bären! 1300 Fans waren aus dem Häuschen – da steppte im wahrsten Sinn des Wortes der Bär. Es war der Startschuss zu einer langen Football-Party. Am Ende feierten die Steirer einen 49:7-Kantersieg und krönten damit ihre perfekte Saison ohne Niederlage.
„Jetzt feiern wir einmal und genießen diesen Tag“, meinte Stefan Göttfried freudetrunken. „In den kommenden zwei Wochen werden wir uns im Verein zusammensetzen und in Ruhe abwägen, ob es Sinn macht, in der nächsten Saison in der AFL mitzuspielen“, sagte der Obmann der Bears, der auch als Spieler noch mit von der Partie ist.
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