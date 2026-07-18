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Wetter in der Nacht

Schauer, Gewitter, Wind – und wo es trocken bleibt

Österreich
18.07.2026 18:30
Schauer und Gewitter bleiben auch abends und stellenweise in der Nacht Begleiter.
Schauer und Gewitter bleiben auch abends und stellenweise in der Nacht Begleiter.(Bild: Aron M - Austria - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauer, Gewitter, Wind – der Abend und die erste Nachthälfte dürften in vielen Teilen Österreichs wieder ungemütlich werden. Vor allem im Westen ziehen zunächst noch Schauer und Gewitter durch, ab der zweiten Nachthälfte kommt dann Ruhe rein.

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Im Osten gehen die letzten Regenschauer wohl noch am Abend nieder, die Nacht dürfte dann in Wien und Niederösterreich trocken verlaufen. Der Wind weht zunächst noch lebhaft, schwächt sich dann aber im Laufe der Nacht ab.

Im Burgenland gehen zunächst noch im Süden Gewitter nieder, ehe die Wolken auflockern. Nass wird es im Südburgenland dann am Morgen wieder. Am wärmsten bleibt es im Nordburgenland mit Tiefswerten von 21 Grad, gefolgt von Wien mit 20 Grad.  

Auch in Teilen Kärntens und der Steiermark muss am Abend und in der Nacht noch mit Schauern gerechnet werden, ehe diese abklingen. In Salzburg beruhigt sich das Wetter ebenfalls zunehmend. Schauer klingen über die Nacht langsam ab. In der zweiten Nachthälfte bleibt es meist trocken. Ähnliches Bild in Oberösterreich. Zunächst bestimmen noch Gewitter und Regen das Wettergeschehen, ehe auch hier nach und nach die Schauer nachlassen.

In Tirol und Vorarlberg wird die erste Nachthälfte ebenfalls nass, zum Morgen hin dürfte es weitgehend trocken bleiben. 

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