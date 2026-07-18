Schauer, Gewitter, Wind – und wo es trocken bleibt

Auch in Teilen Kärntens und der Steiermark muss am Abend und in der Nacht noch mit Schauern gerechnet werden, ehe diese abklingen. In Salzburg beruhigt sich das Wetter ebenfalls zunehmend. Schauer klingen über die Nacht langsam ab. In der zweiten Nachthälfte bleibt es meist trocken. Ähnliches Bild in Oberösterreich. Zunächst bestimmen noch Gewitter und Regen das Wettergeschehen, ehe auch hier nach und nach die Schauer nachlassen.