Geldtransporter-Causa: Bank klagt Ungarn

Die Regierung in Kiew wirft Ungarn „Staatsterrorismus“ und „Geiselnahme“ vor. Die Beschlagnahme erfolgte vor dem Hintergrund des Streits um den gestoppten Transit von russischem Erdöl über die Druschba-Pipeline nach Ungarn. Die Lieferungen durch die Pipeline nach Ungarn und in die Slowakei sind seit Ende Jänner ausgesetzt. Die Regierung in Kiew macht einen russischen Angriff auf die Anlagen der Pipeline in der Westukraine dafür verantwortlich. Die Slowakei und Ungarn geben dagegen der Ukraine die Schuld an der langen Unterbrechung. Sie sind stark von russischen Energielieferungen abhängig und pflegen trotz des Kriegs weiter engere Beziehungen mit Moskau.