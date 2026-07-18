Nächtliche Angriffe: Iran kündigt Deal mit USA auf

Endgültiger Deal in weiter Ferne

Die USA und der Iran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen sollte. Darin war vereinbart worden, innerhalb von 60 Tagen einen endgültigen Deal auszuhandeln. Es beinhaltet auch die Forderung nach einer Öffnung der Straße von Hormuz. Seit Anfang April galt zudem eine Waffenruhe, die immer wieder gebrochen wurde. Anfang Juli war der Konflikt wieder weiter eskaliert.