„Vertrauliche Information“ an Behörden in Wien

Ungarn hatte dabei jedenfalls ohne österreichische Unterstützung agiert: Im Innenministerium in Wien versicherte man vergangene Woche, dass es weder im Vorfeld noch nach dem Zugriff auf den Geldtransport Amtshilfe für ungarische Behörden in dieser Causa gegeben habe. Keine Bestätigung lag im Ministerium zu einem Medienbericht vor, wonach ungarische Geheimdienstler seit Jänner 2026 durch die Bespitzelung von in Geldtransporte involvierten Mitarbeitern der Oschtschadbank auch auf österreichischem Staatsgebiet vorbereitet hätten. Der ungarische Investigativjournalist Szabolcs Panyi hatte dies am 20. März mit Verweis auf anonyme Quellen im Onlinemedium vsquare.org behauptet. Würde die Darstellung zutreffen und diese Bespitzelung als Aktivität zum Nachteil Österreichs qualifiziert werden, könnten derartige Handlungen nach dem Spionageparagrafen strafrechtlich verfolgt werden.