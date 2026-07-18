Pogacar baut Führung mit Solosieg in Vogesen aus!

Großschartner: „Perfekter Tag“

Pogacars Stallkollege Felix Großschartner spielte auf der schweren Bergetappe mit 3800 zu überwindenden Höhenmetern und drei Anstiegen der ersten Kategorie eine wichtige Rolle, machte nach rund 100 Kilometern viel Tempo für seinen Kapitän. „Ich habe mich brutal gut gefühlt, es war ein perfekter Tag für uns“, betonte der 32-Jährige auf Eurosport und hob nicht zuletzt die Stimmung an der Strecke hervor. „Ich bin doch schon einige Male die Tour gefahren, so etwas wie da habe ich noch nie erlebt. Ich habe die Stimmung voll genossen“, sagte Großschartner, der schließlich mit 19:46 Minuten Rückstand die Ziellinie überquerte.