Ungarn gibt der Ukraine Geld und Gold zurück

Hintergrund waren die angespannten Beziehungen zwischen Kiew und Budapest unter dem pro-russischen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Dessen Partei Fidesz stellte die Ukraine im Wahlkampf als Bedrohung für den Frieden in Ungarn dar. Zuletzt stand im Mittelpunkt des Konflikts vorrangig der gestoppte Transit von russischem Erdöl über die Druschba-Pipeline nach Ungarn. Ende April nahm die Ukraine die Lieferungen von russischem Öl über die Druschba-Pipeline in Richtung Ungarn und der Slowakei wieder auf. Zudem hat Ungarn nach der Parlamentswahl eine neue Regierung bekommen.