FPÖ: „Rechtsextremismus-Bericht ist Hetzschrift“

Kickl und Leinfeldner kassierten Ordnungsrufe

Sowohl FPÖ-Chef Herbert Kickl als auch der Abgeordnete Markus Leinfeldner nutzten den Begriff in der Debatte im Nationalrat und kassierten dafür Ordnungsrufe. Das Problem sei nicht die „Remigration“, „sondern die illegale Massenimmigration der letzten Jahre“, sagte etwa Kickl. „Wir sind nicht rechtsextrem, sondern wir haben nur extrem oft recht.“ ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl stellte in Abrede, dass Staatsbürgerschaften in Österreich „nachgeworfen“ würden. „Nur wer sich integriert, Steuern zahlt und gewisse Voraussetzungen erfüllt“, könne die Staatsbürgerschaft erhalten. „Sie wollen immer Eindruck erwecken, dass all diese Menschen, die nicht einem gewissen Format entsprechen, abgeschoben werden sollen“, sagte er zu Kickl.