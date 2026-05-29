Hochzeitstauben: Tierquälerei im Namen der Liebe

Trauriges Ende

So kann es durchaus passieren, dass sie noch bei der Hochzeit gegen eine Fensterscheibe fliegen und verenden. Oder sie kommen in ihrer Panik einer Oberleitung oder einem anderen Hindernis zu nahe. Durch ihre auffällige Färbung leuchten sie aus einem Taubenschwarm regelrecht heraus und sind deshalb bevorzugte Beute von Beutegreifern. „Kein schöner Anblick, wenn das vielleicht noch bei der Hochzeit selbst passiert“, sagt Dr. Frey.