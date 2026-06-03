FPÖ stimmte gegen Fonds für Alleinerziehende

Starthilfe für Gewaltbetroffene kommt

Darüber hinaus plant die Bundesregierung eine ergänzende Starthilfe für Gewaltbetroffene. Diese beträgt einmalig bis zu 4000 Euro und wird laut dem Sozialministerium bis zum Jahr 2031 wohl 900 Mal ausgezahlt werden. In der Regierungsvorlage ist eine allgemeine Härtefallklausel verankert. Laufende Zuwendungen aus dem Fonds können auf die Sozialhilfe angerechnet werden, die Einmalzahlungen aber nicht.