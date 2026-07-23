Steigt Amazon-Zampano Bezos bei Liverpool ein?

Möglicher Paukenschlag in der Premier League: Amazon-Gründer Jeff Bezos führt offenbar Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung am englischen Spitzenklub FC Liverpool!
Der Einstieg würde als Teil eines Konsortiums erfolgen, das derzeit mit dem Klub-Eigentümer, der Fenway Sports Group, über ein Investment spricht, wie der Sender Sky News berichtete. Der 62 Jahre alte US-Amerikaner Bezos ist einer der reichsten Männer der Welt.
Das Konsortium wird demnach angeführt von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des milliardenschweren Stahlunternehmers Lakshmi Mittal.
„Strategische Minderheitsbeteiligung am Liverpool Football Club“
„Ein von Amit Bhatia geführtes, verwaltetes und vertretenes Investoren-Konsortium hat Interesse daran bekundet, eine strategische Minderheitsbeteiligung am Liverpool Football Club zu erwerben“, heißt es in einer Stellungnahme der Fenway Sports Group.
Um welche Summe es geht, ist nicht bekannt. Die Premier League gilt ohnehin schon als reichste Fußball-Liga der Welt. Etwa die Hälfte der 20 Premier-League-Klubs befindet sich im Besitz von Investoren, die überwiegend in den USA ansässig sind.
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