„Bei WM im Tor zu stehen, ist eine Mammutaufgabe!“

Auch 28 Jahre später ist sich Michael Konsel (64) noch sicher: „Der Ball war nicht zu hundert Prozent hinter der Linie!“ Und der „Panther“ meint damit jenes Gegentor im WM-Match 1998 gegen Chile durch Marcelo Salas (Endstand 1:1), ohne das die Österreicher wohl ins Achtelfinale aufgestiegen wären. Eine WM vergisst man einfach sein Leben lang nicht.