„Bei WM im Tor zu stehen, ist eine Mammutaufgabe!“

Michael Konsel hat mit Rapid und AS Roma viele große Fußballspiele bestritten. Über die Eindrücke von seinen WM-Teilnahmen 1990 in Italien und 1998 in Frankreich geht aber dennoch nichts. Im Gespräch mit der „Krone“ plaudert der „Panther“ über seine Erinnerungen und die Aussichten für die WM 2026.
Auch 28 Jahre später ist sich Michael Konsel (64) noch sicher: „Der Ball war nicht zu hundert Prozent hinter der Linie!“ Und der „Panther“ meint damit jenes Gegentor im WM-Match 1998 gegen Chile durch Marcelo Salas (Endstand 1:1), ohne das die Österreicher wohl ins Achtelfinale aufgestiegen wären. Eine WM vergisst man einfach sein Leben lang nicht.
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