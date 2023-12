Putins Kriegswirtschaft brummt - trotz Sanktionen

Raiffeisen in der Kritik

Unternehmen, die trotz der Sanktionen weiterhin in Russland Geschäfte machen, sind vielfach in die Kritik geraten. In Österreich ist dabei die Raiffeisenbank International im Visier, die viele russische Geldströme ins Ausland abwickelt. Auch andere westliche Banken sind weiterhin in Russland tätig. Sie spielen eine wichtige Rolle, seit viele russische Geldinstitute vom internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT ausgeschlossen sind. Dieser Bankenboykott halte Putin aber nicht davon ab, seinen Krieg zu finanzieren, so Historiker Vladislav Zubok. Die Blockade wurde nur Einzelpersonen treffen, insbesondere russische Bürger, die den Krieg nicht unterstützen, hätten dadurch einen Nachteil.