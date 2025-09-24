Krieg frisst Geld: Moskau erhöht Mehrwertsteuer

Bereits im aktuellen Haushalt 2025 entfallen rund 40 Prozent aller Staatsausgaben auf Militär und Sicherheit. Die Kriegswirtschaft mit großen Aufträgen für die Rüstungsindustrie sowie hohen Zahlungen an Soldaten und deren Familien hatte Russland zeitweise ein scheinbares Wachstum gebracht. In zivilen Wirtschaftsbereichen mehren sich jedoch die Krisenzeichen. Gleichzeitig leidet die Bevölkerung unter anhaltender Teuerung.