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Wirbel um weißes Zeug

Robbie Williams entschuldigt sich für Zwischenfall

Society International
21.07.2026 09:14
Das Netz rätselte über den weißen Krümel in seinem Mund – Robbie Williams kontert jetzt ganz ...
Das Netz rätselte über den weißen Krümel in seinem Mund – Robbie Williams kontert jetzt ganz entspannt und macht sich selbst zum Witz.(Bild: Krone-Collage/AP/Ashley Landis, Twitter)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Beim Finale der Fußball-WM 2026 im MetLife Stadium in New Jersey sorgte Robbie Williams (52) nicht nur mit seinem Auftritt für Gesprächsstoff. Während eines TV-Interviews nach seiner Performance fiel plötzlich etwas Weißes aus seinem Mund auf das Mikrofon. Dann klebte es plötzlich auch noch auf seiner Stirn.

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Das war wie aufgelegt: In den sozialen Netzwerken wurde sofort wild spekuliert, worum es sich bei dem mysteriösen „Zeug“ handeln könnte. Viele Zuschauer glaubten sogar, die Substanz sei aus seiner Nase gefallen. 

Der Vorfall ging viral. In den sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Screenshots und Videos, die den Moment festgehalten haben:

Jetzt meldet sich der Sänger auf Instagram zu Wort – und macht sich über den Wirbel lustig.

„Ich möchte mich für den Gegenstand entschuldigen, der gestern auf das Mikrofon gefallen ist“, sagt Robbie mit ernster Miene in einem Video. Das sei „zutiefst unprofessionell“ gewesen und viele Menschen hätten sich Sorgen um ihn gemacht.

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Alles gut ...
Doch dann folgt die Auflösung: „Aber alles ist gut, denn ich hatte noch ein paar mehr.“ Anschließend öffnet der Superstar den Mund und streckt die Zunge heraus. Darauf liegen gleich zwei Minzpastillen – die angeblichen Übeltäter.

Mit seinem ironischen Entschuldigungsvideo machte Robbie endgültig klar: Die ganze Aufregung war völlig überzogen. Passend dazu schrieb er zu dem Clip: „Just woke up and feeling… Mint.“ Ein Wortspiel, das sich sowohl auf den frischen Atem als auch auf seine gute Laune bezieht.

Hier ist das Video von Robbie eingebunden, damit sie sich selbst ein Bild von der augenzwinkernden Entschuldigung des Superstars machen können:

Zuvor hatte Robbie das WM-Finale gemeinsam mit Nicole Scherzinger und Laura Pausini eröffnet. In einem glitzernden blauen Adidas-Trainingsanzug heizte er den Fans vor dem Anpfiff ordentlich ein. Später verfolgte er das Endspiel gemeinsam mit Ehefrau Ayda Field von der Tribüne aus.

Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Laura Pausini singen die FIFA-Hymne vor dem Finale der ...
Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Laura Pausini singen die FIFA-Hymne vor dem Finale der Fußball-WM 2026 zwischen Spanien und Argentinien in New Jersey.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Im Netz wurde aber nicht nur über die mysteriöse Minzpastille diskutiert. Auch Robbies funkelnder Trainingsanzug sorgte für Lacher: Einige Fans fühlten sich an die Kultfigur Paulie „Walnuts“ Gualtieri aus der Mafia-Serie „Die Sopranos“ erinnert.

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