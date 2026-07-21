Robbie Williams entschuldigt sich für Zwischenfall

Beim Finale der Fußball-WM 2026 im MetLife Stadium in New Jersey sorgte Robbie Williams (52) nicht nur mit seinem Auftritt für Gesprächsstoff. Während eines TV-Interviews nach seiner Performance fiel plötzlich etwas Weißes aus seinem Mund auf das Mikrofon. Dann klebte es plötzlich auch noch auf seiner Stirn.