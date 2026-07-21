WM-Held singt erneut über „zitternden Haaland“

Er hat es schon wieder getan! Spaniens WM-Held Marc Cucurella singt auch bei der WM-Party am Montag über einen „zitternden Haaland“ und legt damit in der Fehde mit dem Norweger nach.
Zur Vorgeschichte: Bei den Feierlichkeiten zum EM-Triumph vor zwei Jahren hatte Cucurella mit einem Lied für Aufsehen gesorgt. „Cucurella isst Paella, Cucurella trinkt Estrella, Haaland zittert, wenn Cucurella kommt“, sang ein deutlich angeheiterter Cucurella anlässlich der Titelparty der spanischen Fußball-Nationalmannschaft in Madrid.
Der Song ging viral und der Spanier wurde als „arrogant“ bezeichnet.
Revanche auf dem Spielfeld
Und wer Erling Haaland reizt, muss mit einer Antwort rechnen. Diese gab der ManCity-Stürmer nur wenige Wochen später: Beim 2:0-Sieg von City gegen Chelsea ließ der Norweger Cucurella alt aussehen. Vor dem 1:0 ließ Haaland den Spanier einfach stehen und netzte eiskalt ein. „Cucurella ist ein lustiger Typ. Letzte Saison fragte er mich nach meinem Trikot, diesen Sommer singt er ein Lied über mich“, stichelte Haaland anschließend.
Haaland auch bei WM-Party ein Thema
Jetzt legt Cucurella in der Fehde nach. „Haaland zittert“, brüllt Cucurella bei der WM-Party am Montag in Madrid auf der Bühne ins Mikrofon. Und die Fans antworten: „Denn Cucurella kommt!“
Kein Duell in der Liga
„Cucurella singt über Haaland – schon wieder“, schreibt der norwegische TV-Sender NRK. Zum Aufeinandertreffen in der Premier League wird es in der kommenden Saison nicht kommen, denn Cucurella wechselte für rund 60 Millionen zu Real Madrid.
Vielleicht gibt's jedoch in der Champions League das brisante Wiedersehen der beiden. Folgt dann erneut der eiskalte Haaland-Konter?
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