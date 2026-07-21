WM-Held singt erneut über „zitternden Haaland“

Revanche auf dem Spielfeld

Und wer Erling Haaland reizt, muss mit einer Antwort rechnen. Diese gab der ManCity-Stürmer nur wenige Wochen später: Beim 2:0-Sieg von City gegen Chelsea ließ der Norweger Cucurella alt aussehen. Vor dem 1:0 ließ Haaland den Spanier einfach stehen und netzte eiskalt ein. „Cucurella ist ein lustiger Typ. Letzte Saison fragte er mich nach meinem Trikot, diesen Sommer singt er ein Lied über mich“, stichelte Haaland anschließend.