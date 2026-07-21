Das führte zur Tragödie bei Semmering-Basistunnel

Eine Windböe dürfte den tödlichen Arbeitsunfall am Montag auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels in Schottwien (Bezirk Neunkirchen) in NÖ ausgelöst haben.
Denn bei der Demontage einer Halle fiel laut Polizeiaussendung von Dienstag eine Wand samt Stützen auf den Korb einer Hebebühne, auf der sich zwei Arbeiter befanden. Ein Kroate starb, ein Kärntner wurde schwer verletzt.
Rückbau der sogenannten Werkstatt
Nach dem Unfall kurz vor 11 Uhr beim Rückbau der sogenannten Werkstatt in Göstritz auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels wurde der 54-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit schweren Blessuren vom Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.
Für einen 45-jährigen Kroaten, ebenfalls Mitarbeiter einer beauftragten Firma, kam jede Hilfe zu spät.
Kein Einzelfall
Erst Mitte Mai wurden ebenfalls bei Arbeiten des Semmeringer Basistunnels zwei Arbeiter (32, 42) unter der Klappe eines Förderlifts eingeklemmt und unbestimmten Grades verletzt.
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