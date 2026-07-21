Das führte zur Tragödie bei Semmering-Basistunnel

Rückbau der sogenannten Werkstatt

Nach dem Unfall kurz vor 11 Uhr beim Rückbau der sogenannten Werkstatt in Göstritz auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels wurde der 54-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit schweren Blessuren vom Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.