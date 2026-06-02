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ICRA Robotics Conference: A Visit to Vienna’s Drone Lab
Vienna is in the grip of robot and drone fever: Thousands of visitors have traveled to the ICRA conference to exchange ideas on the state of research in workshops and lectures—and to show us their state-of-the-art machines. Also on the program: guided tours of Vienna’s robot and drone laboratories. Krone+ took a look at one for you.
The foyer in front of Hall A at the Vienna Exhibition Center is packed, where the ICRA robotics and automation conference organized by the International Engineering Association IEEE has been taking place since Monday: Visitors stand in long lines to print their participant badges at self-service stations and stock up on free water bottles before the conference day begins. We take our place on the sidelines of this bustle, where drone engineer Christoph Böhm is already waiting at our meeting point: Today, he is guiding an international delegation through the robotics and drone laboratories at the FH Technikum Wien. We join them.
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