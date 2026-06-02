ICRA Robotics Conference: A Visit to Vienna’s Drone Lab

The foyer in front of Hall A at the Vienna Exhibition Center is packed, where the ICRA robotics and automation conference organized by the International Engineering Association IEEE has been taking place since Monday: Visitors stand in long lines to print their participant badges at self-service stations and stock up on free water bottles before the conference day begins. We take our place on the sidelines of this bustle, where drone engineer Christoph Böhm is already waiting at our meeting point: Today, he is guiding an international delegation through the robotics and drone laboratories at the FH Technikum Wien. We join them.