Banane von Kunstwerk „Comedian“ in Metz gestohlen

So löste der Künstler David Datuna 2019 eine Banane auf der Art Basel Miami ab und aß sie. Dabei rief er: „Respekt, Maurizio!“ Später nannte er sich „den ersten Künstler, der die Kunst eines anderen Künstlers gegessen hat“. 2023 aß schließlich ein koreanischer Student eine Banane des Werks im Leeum Museum of Art in Seoul. Er verteidigte sich damit, dass er Hunger gehabt habe und das Gemälde doch „zum Essen da“ sei.