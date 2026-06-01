Aufregung um Obst
Banane von Kunstwerk „Comedian“ in Metz gestohlen
In Frankreich ist eine Banane von einem Kunstwerk aus einer Ausstellung gestohlen worden. Die Frucht war Teil des Gemäldes „Comedian“ von Maurizio Cattelan und mit einem Klebeband befestigt. Seit 2019 waren die Bananen, die immer wieder ausgetauscht wurden, auch schon mehrfach verzehrt worden.
So löste der Künstler David Datuna 2019 eine Banane auf der Art Basel Miami ab und aß sie. Dabei rief er: „Respekt, Maurizio!“ Später nannte er sich „den ersten Künstler, der die Kunst eines anderen Künstlers gegessen hat“. 2023 aß schließlich ein koreanischer Student eine Banane des Werks im Leeum Museum of Art in Seoul. Er verteidigte sich damit, dass er Hunger gehabt habe und das Gemälde doch „zum Essen da“ sei.
2024 kaufte der Unternehmer Justin Sun das Stück Obst um 5,2 Millionen US-Dollar und aß es ebenfalls. Die Banane habe besser geschmeckt als andere, scherzte er. Das Gemälde „Comedian“ existiert in mehreren Exemplaren und soll die Betrachterinnen und Betrachter dazu anregen, ihre Sicht auf Kunst und ihren Wert zu hinterfragen.
Da es sich um ein echtes Stück Obst handelt, beginnt es immer wieder zu reifen, zu vergammeln und muss regelmäßig ausgetauscht werden. Dieser Austausch folgt einem festen Protokoll: Die Banane wird jeweils in exakt 1,82 Metern Höhe angebracht und um 37 Grad geneigt befestigt.
Im französischen Metz wird „Comedian“ noch bis zum 27. Juni in der Ausstellung „Dimanche sans fin“ („Endloser Sonntag“ auf Deutsch, Anm.) gezeigt. Die entwendete Banane wurde bereits ersetzt. Das Museum Centre Pompidou erstattete zudem Anzeige gegen unbekannt.
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