Transit-Hölle: Ist die Brenner-Blockade richtig?

Während Urlauber und Transportunternehmen Einschränkungen hinnehmen müssen, sehen die Organisatoren in der Blockade ein notwendiges Signal gegen die hohe Transitbelastung in Tirol. Die befürchtete Verkehrslawine blieb zwar aus, die Debatte über den Transitverkehr am Brenner ist aber neu entflammt. Unsere Frage des Tages vom 30. Mai lautet: „Ist die Brenner-Blockade ein richtiger Schritt gegen die Transit-Hölle?“