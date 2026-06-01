Italiener berichten: Inter will David Alaba nicht

Zu teuer?

Waren es zuletzt AC Milan und Juventus Turin gewesen, ist es jetzt der nächste italienische Top-Klub, der Alaba „umgehängt“ wird. Diesmal lautet die von der „Gazzetta dello Sport“ lancierte Version wie folgt: Inter ist auf der Suche nach zumindest einem Innenverteidiger. Alaba wurde dem Verein via Berater Pini Zahavi empfohlen. Inter allerdings soll schon abgelehnt haben. Gründe: Gehaltsvorstellungen und Alter. Der italienische Meister soll es eher auf aufstrebende Junge abgesehen haben. Weswegen übrigens auch ein gewisser Harry Maguire keine Optoin für Blau-Schwarz sein soll. Der wurde dem Verein ebenfalls angeboten.