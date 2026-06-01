Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Zukunftsfrage

Italiener berichten: Inter will David Alaba nicht

Fußball International
01.06.2026 15:26
In welche Richtung marschiert David Alaba künftig auf Klub-Ebene? Entschieden scheint noch ...
In welche Richtung marschiert David Alaba künftig auf Klub-Ebene? Entschieden scheint noch nichts zu sein.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

David Alaba und Inter Mailand – läuft da etwas? Laut italienischen Medien schon, allerdings nicht unbedingt zum Wohlwollen Alabas.

0 Kommentare

Die Faktenlage: David Alabas Vertrag bei Real Madrid läuft aus. Während der ÖFB-Kapitän sich mit dem Nationalteam auf die anstehende Weltmeisterschaft vorbereitet, laufen die Spekulationen seine Zukunft betreffend auf Hochtouren. Praktisch im Tagesrhythmus wird der Innenverteidiger mit einem neuen Verein in Verbindung gebracht.

(Bild: GEPA)

Zu teuer?
Waren es zuletzt AC Milan und Juventus Turin gewesen, ist es jetzt der nächste italienische Top-Klub, der Alaba „umgehängt“ wird. Diesmal lautet die von der „Gazzetta dello Sport“ lancierte Version wie folgt: Inter ist auf der Suche nach zumindest einem Innenverteidiger. Alaba wurde dem Verein via Berater Pini Zahavi empfohlen. Inter allerdings soll schon abgelehnt haben. Gründe: Gehaltsvorstellungen und Alter. Der italienische Meister soll es eher auf aufstrebende Junge abgesehen haben. Weswegen übrigens auch ein gewisser Harry Maguire keine Optoin für Blau-Schwarz sein soll. Der wurde dem Verein ebenfalls angeboten.

Direkt von Alaba gibt‘s (erwartungsgemäß) kein Statement zu den Spekulationen um seine Zukunft. „In den letzten Tagen war ich wirklich zu 100 Prozent hier und kann mich voll auf die WM konzentrieren. Was in den nächsten Wochen passiert, kann ich nicht beeinflussen. Ich versuche, ganz im Hier und Jetzt zu sein“, sagt der fast 34-Jährige, der ablösefrei zu haben ist.

Lesen Sie auch:
David Alaba
Fußball-WM
Transferspekulationen? Alaba im „Hier und Jetzt“
31.05.2026
Schlüssel zur WM?
Alaba: „Wahrscheinlich das fehlende Puzzleteil“
29.05.2026
Mega-Angebot abgelehnt
Nach Alaba-Abschied: Kumpel verlängert bei Real
26.05.2026

Er blicke der bevorstehenden Vereinssuche „entspannt“ entgegen, betonte Alaba am Sonntag am ÖFB-Campus in Wien. Der Fokus sei allein auf die bevorstehende Endrunde in Nordamerika gerichtet. „Man merkt in jeder Trainingseinheit und bei jedem Abendessen, wie geil die Stimmung ist, wie wir in diesen Tagen noch enger zusammenrücken. Die Vorfreude ist riesig“, erzählte der Wiener. „Wir haben eine gewisse Lockerheit, die wichtig ist, doch wir wissen auch, dass es schön langsam losgeht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
01.06.2026 15:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
121.774 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
95.621 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
89.782 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
1917 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1114 mal kommentiert
Archivbild
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
696 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr Fußball International
Die Zukunftsfrage
Italiener berichten: Inter will David Alaba nicht
„Krone oder Kasperl“
Marek: Fürs WM-Viertelfinale kam der Anruf vom ÖFB
Spätes Eigentor
Deutschland gewinnt auch den zweiten Finnen-Test
„Es ist Zeit“
Nach sieben Jahren: Leao plant Abschied von Milan
Deal nimmt Form an
Glasner plant offenbar Treffen mit Milan-Boss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf