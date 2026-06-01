Ancelotti nimmt auf Trainerbank von Lille Platz

Brasiliens Teamchef Carlo Ancelotti hatte seinen Sohn für die WM in den USA, Kanada und Mexiko zurück in den Nationalmannschaftsstab geholt. Ob Davide Ancelotti nun seinen Vater bei der am 11. Juni beginnenden Endrunde unterstützt, ist offen. Im Juni des vergangenen Jahres hatte sich Davide Ancelotti aus der Selecao verabschiedet und beim brasilianischen Erstligisten Botafogo seine erste Cheftrainer-Position angetreten. Aber im Dezember wurde er bereits wieder entlassen.