Irans Polizei warf Lokalgästen „Satanismus“ vor

Auch Alkohol verboten

Einige Musikschaffende, darunter die Band Arsames, sind bereits aus dem Iran geflohen. In ihrem Fall hatte eine 15-jährige Gefängnisstrafe für die Verbreitung satanistischer Musik gedroht. Im Mai 2024 nahmen iranische Behörden sogar 261 Menschen bei einem angeblichen ‘Satanistentreffen‘ fest. Bei der Razzia wurden laut Berichten psychedelische Drogen und auch Alkohol, der in dem Land verboten ist, gefunden.