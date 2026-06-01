Für die Worte muss sich Nagelsmann Kritik anhören

Für die Aussagen, die er vor zwei Monaten über Deniz Undav getätigt hat, muss sich Julian Nagelsmann nach den beiden Toren des Stuttgart-Profis gegen Finnland nun reichlich Kritik gefallen lassen. Damals hatte der Bundestrainer gemeint, Undav hätte nicht die Ausdauer, 90 Minuten lang 100 Prozent zu geben.