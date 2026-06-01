Explosion in Kalabrien
Vier verkohlte Leichen in Auto in Italien gefunden
Von krone.at
In Süditalien sind vier verkohlte Leichen in einem ausgebrannten Auto gefunden worden. Zuvor war bei der Feuerwehr Alarm wegen einer Explosion nahe einer Tankstelle eingegangen. Das genaue Geschehen war zunächst noch unklar.
Die Feuerwehrleute entdeckten die vier Leichen im Fahrzeuginneren erst, nachdem sie die Flammen gelöscht hatten. Die Todesopfer dürften pakistanische Migranten sein, die auf dem Rückweg von Feldarbeiten waren. Laut der italienischen nationalen Straßenbehörde überlebte niemand in dem Fahrzeug. Der Wagen stand in Amendolara in der Region Kalabrien.
Ermittlungen sollen nun den genauen Ablauf klären. Dazu werden unter anderem Aufnahmen von Überwachungskameras in der Umgebung sichergestellt und ausgewertet.
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