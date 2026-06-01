Vier verkohlte Leichen in Auto in Italien gefunden

Die Feuerwehrleute entdeckten die vier Leichen im Fahrzeuginneren erst, nachdem sie die Flammen gelöscht hatten. Die Todesopfer dürften pakistanische Migranten sein, die auf dem Rückweg von Feldarbeiten waren. Laut der italienischen nationalen Straßenbehörde überlebte niemand in dem Fahrzeug. Der Wagen stand in Amendolara in der Region Kalabrien.