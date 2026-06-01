Rapid holt U21-Teamspieler zurück nach Hütteldorf

„Ich freue mich sehr, dass ich künftig wieder bei meinem Klub, dem SK Rapid sein kann und blicke mit Zuversicht auf die kommende Saison. Ich bin glücklich über die Rückkehr, freue mich darauf, nächste Saison anzugreifen und hoffe, dass ich möglichst viele erfolgreiche Spiele bestreiten kann. Dafür bin ich ebenso dankbar wie für die letzten Monate bei der SV Ried, wo ich viel lernen durfte und ich tolle Menschen kennengelernt habe“, wird Bajlicz in einer Aussendung der Wiener zitiert.