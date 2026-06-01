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Vertrag bis 2030

Rapid holt U21-Teamspieler zurück nach Hütteldorf

Bundesliga
01.06.2026 15:18
Nicolas Bajlicz ist zurück beim SK Rapid.
Nicolas Bajlicz ist zurück beim SK Rapid.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nicolas Bajlicz ist zurück in Hütteldorf. Wie der SK Rapid am Montag bekannt gab, wird der U21-Teamspieler kommende Saison wieder im grün-weißen Trikot spielen. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

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2022 war Bajlicz vom Nachwuchs des 1. FC Köln zum SK Rapid gewechselt, 2025 transferierten ihn die Hütteldorfer nach Ried. Nun ist der 21-jährige Mittelfeldspieler zurück in Hütteldorf und hat offenbar vor, dort länger zu bleiben. Bis Sommer 2030 läuft sein Vertrag.

„Ich freue mich sehr, dass ich künftig wieder bei meinem Klub, dem SK Rapid sein kann und blicke mit Zuversicht auf die kommende Saison. Ich bin glücklich über die Rückkehr, freue mich darauf, nächste Saison anzugreifen und hoffe, dass ich möglichst viele erfolgreiche Spiele bestreiten kann. Dafür bin ich ebenso dankbar wie für die letzten Monate bei der SV Ried, wo ich viel lernen durfte und ich tolle Menschen kennengelernt habe“, wird Bajlicz in einer Aussendung der Wiener zitiert.

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