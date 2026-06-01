Sicherheitszentrale für „heißeste Gegend“ von Wien

Grünen-Sicherheitssprecher Hans Arsenovic hielt dagegen: Die Bündelung verschiedener Einheiten unter einem Dach sei richtig und sinnvoll. „Die Kommunikation innerhalb von Organisationen – wenn die nicht gut funktioniert, geht viel verloren.“ Bezüglich Rekrutierungsproblem zeigte er sich pragmatisch: Wenn Firmen schließen, steige die Bewerberzahl erfahrungsgemäß von selbst.

Wiens Polizei-Vizepräsident Eigner unterstrich die Wichtigkeit des neuen Zentrums: Es sei „ein lange gehegter Wunsch“ der Wiener Polizei, eine Inspektion „in der heißesten Gegend von Wien, dem sogenannten Hotspot“ neu errichten zu dürfen. Aber Karner selbst machte auf das aktuelle Dilemma aufmerksam: „Ein Gebäude hat noch nie einen Verbrecher gefangen. Es sind Menschen aus Fleisch und Blut, die dafür Verantwortung tragen.“ Die fehlen aber aktuell.