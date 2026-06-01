Unwetter: Blitz schlug in den Schlossturm ein

Heftige Gewitter zogen gestern Nachmittag über Niederösterreich. Etwa 140 Einsätze musste die Feuerwehr vor allem im Wald- und Mostviertel abarbeiten. Vermehrt wurden Autos auf den Straßen von Bäumen getroffen. Schwer erwischte es den Pkw einer Lenkerin auf der B 5 in Pfaffenschlag im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Sie kam mit leichten Verletzungen davon. Im selben Bezirk schlug gegen 16 Uhr ein Blitz in einen Turm des Schlosses Dobersberg ein, „Brand aus“ konnte aber schon eineinhalb Stunden später gegeben werden.