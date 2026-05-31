Frau bei Unwetter von dickem Ast am Kopf getroffen

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter hat am Sonntagnachmittag in Kitzbühel in Tirol für einen fatalen Zwischenfall gesorgt: Eine Frau wurde am Römerweg von einem herabstürzenden Ast am Kopf getroffen und verletzt. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus.
Am Sonntag kurz nach 16 Uhr zog ein kurzer, aber intensiver Sturm über die Tiroler Glamour-Metropole. Starke Windböen ließen im Bereich des Römerwegs einen dicken Ast von einem Baum abbrechen. Das Holzteil stürzte zu Boden und traf eine Frau unglücklich am Kopf.
Frau erlitt Platzwunde am Kopf
Trotz der Verletzung konnte die Frau noch selbst den Notruf wählen. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung vor Ort und brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol. Laut ersten Informationen erlitt sie eine Platzwunde am Kopf.
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kitzbühel stand mit drei Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften im Einsatz. Gemeinsam mit der Polizei wurde der Gefahrenbereich abgesichert und die instabilen Baumteile entfernt. Der Römerweg musste während der Aufräumarbeiten teilweise gesperrt werden.
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