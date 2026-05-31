Frau bei Unwetter von dickem Ast am Kopf getroffen

Frau erlitt Platzwunde am Kopf

Trotz der Verletzung konnte die Frau noch selbst den Notruf wählen. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung vor Ort und brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol. Laut ersten Informationen erlitt sie eine Platzwunde am Kopf.