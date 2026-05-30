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Tractor accident, tumor

A string of misfortunes: “Stoani-Fritz” in the hospital three times

Nachrichten
30.05.2026 15:20
Fritz Willingshofer thanks the hospital staff in a handwritten letter.
Fritz Willingshofer thanks the hospital staff in a handwritten letter.(Bild: Krone KREATIV/Willingshofer/zVg)
Porträt von Erich Fuchs
Von Erich Fuchs

Deep Gratitude: The legendary “Stoani-Fritz” Willingshofer of the equally legendary Stoakogler Trio has written a very emotional letter to the hospital staff. This year, he had to be hospitalized three times, surviving a tractor accident and a brain tumor. 

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“Stoani-Fritz” Willingshofer has reached out with an emotional letter from the Graz University Hospital. “Over the past three months, I’ve had the misfortune of spending a week in the hospital each time—at the Bruck Regional Hospital, the Weiz Regional Hospital, and the Graz University Hospital.”

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