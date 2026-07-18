Trump bedankt sich für „großartige Entscheidung“

„Du bekommst nicht die Anerkennung“

Trumps Anruf und die Entscheidung zur Aufhebung der Sperre hatten weltweit, vor allem aber in Europa, große Empörung ausgelöst und wurden als unzulässige Einmischung der Politik in den Sport kritisiert. „Sie haben das Spiel gewonnen und unser Team hatte alle Spieler“, sagte Trump im Trump Tower und schob dann an Infantino gerichtet nach: „Ich weiß, dass du niemals dafür die Anerkennung bekommst.“ Infantino habe eine seiner vielen guten Entscheidungen getroffen.