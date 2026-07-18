Interessante Methode! Beziehungs-App in DFB-Kabine

Um die Launen seiner Spieler und deren Beziehungen zueinander besser deuten zu können, soll Julian Nagelsmann während der WM eine eigens dafür angefertigte App verwendet haben. Kult-Moderator Marcel Reif schüttelt den Kopf ...
Immer wieder machten in den vergangenen Wochen und Monaten Berichte die Runde, die Stimmung in der DFB-Kabine entspreche nicht der, die es braucht, um Weltmeister zu werden. Leon Goretzka etwa soll sich das gesamte Turnier über vom Rest der Mannschaft abgekapselt haben. Ebenfalls bezeichnend: Nach Nagelsmanns Rücktritt als Bundestrainer bedankte sich mit Antonio Rüdiger nur ein Spieler öffentlich beim 38-Jährigen.
Dabei dürfte sich Nagelsmann extra um eine gute Stimmung in der Kabine bemüht haben, laut „Spiegel“ verwendete der Trainer sogar eine App, die ihm mitteilte, welche Spieler wie gut zusammenpassen.
„Klischee von den Laptop-Trainern bestätigt“
Reif bezweifelt, ob es wirklich eine Handy-Software braucht, um eine Mannschaft bei Laune zu halten. „Wenn das wirklich so ist, dann haben wir wieder dieses Klischee von den Laptop-Trainern bestätigt“, meinte der 76-Jährige in der „Bild“-Sendung „Reif ist Live“. Trainer-Legenden wie Jupp Heynckes oder Ottmar Hitzfeld hätten wohl nur die Augen verdreht, wenn man ihnen die Idee vorgestellt hätte. „Aber es ist ein freies Land und jeder Bundestrainer kann arbeiten, wie er möchte“, so Reif abschließend. Viel gebracht hat die App ohnehin nicht, Deutschland schied im Sechzehntelfinale gegen Underdog Paraguay aus ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.