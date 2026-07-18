Interessante Methode! Beziehungs-App in DFB-Kabine

„Klischee von den Laptop-Trainern bestätigt“

Reif bezweifelt, ob es wirklich eine Handy-Software braucht, um eine Mannschaft bei Laune zu halten. „Wenn das wirklich so ist, dann haben wir wieder dieses Klischee von den Laptop-Trainern bestätigt“, meinte der 76-Jährige in der „Bild“-Sendung „Reif ist Live“. Trainer-Legenden wie Jupp Heynckes oder Ottmar Hitzfeld hätten wohl nur die Augen verdreht, wenn man ihnen die Idee vorgestellt hätte. „Aber es ist ein freies Land und jeder Bundestrainer kann arbeiten, wie er möchte“, so Reif abschließend. Viel gebracht hat die App ohnehin nicht, Deutschland schied im Sechzehntelfinale gegen Underdog Paraguay aus ...