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Interessante Methode! Beziehungs-App in DFB-Kabine

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.07.2026 07:47
Eine App soll Julian Nagelsmann geholfen haben, die Stimmung im Team zu deuten.
Eine App soll Julian Nagelsmann geholfen haben, die Stimmung im Team zu deuten.(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)
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Um die Launen seiner Spieler und deren Beziehungen zueinander besser deuten zu können, soll Julian Nagelsmann während der WM eine eigens dafür angefertigte App verwendet haben. Kult-Moderator Marcel Reif schüttelt den Kopf ...

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Immer wieder machten in den vergangenen Wochen und Monaten Berichte die Runde, die Stimmung in der DFB-Kabine entspreche nicht der, die es braucht, um Weltmeister zu werden. Leon Goretzka etwa soll sich das gesamte Turnier über vom Rest der Mannschaft abgekapselt haben. Ebenfalls bezeichnend: Nach Nagelsmanns Rücktritt als Bundestrainer bedankte sich mit Antonio Rüdiger nur ein Spieler öffentlich beim 38-Jährigen.

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Dabei dürfte sich Nagelsmann extra um eine gute Stimmung in der Kabine bemüht haben, laut „Spiegel“ verwendete der Trainer sogar eine App, die ihm mitteilte, welche Spieler wie gut zusammenpassen.

Marcel Reif
Marcel Reif(Bild: AFP)

„Klischee von den Laptop-Trainern bestätigt“
Reif bezweifelt, ob es wirklich eine Handy-Software braucht, um eine Mannschaft bei Laune zu halten. „Wenn das wirklich so ist, dann haben wir wieder dieses Klischee von den Laptop-Trainern bestätigt“, meinte der 76-Jährige in der „Bild“-Sendung „Reif ist Live“. Trainer-Legenden wie Jupp Heynckes oder Ottmar Hitzfeld hätten wohl nur die Augen verdreht, wenn man ihnen die Idee vorgestellt hätte. „Aber es ist ein freies Land und jeder Bundestrainer kann arbeiten, wie er möchte“, so Reif abschließend. Viel gebracht hat die App ohnehin nicht, Deutschland schied im Sechzehntelfinale gegen Underdog Paraguay aus ...

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