„Wollen Feinde Aggression bitter bereuen lassen“

Gefahr für Pakistan und Saudi-Arabien?

Die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz im Jemen warnte das mit den USA verbündete Nachbarland Saudi-Arabien vor einer „Belagerung“. Man sei bereit, das Prinzip „Belagerung gegen Belagerung, Flughafen gegen Flughafen und Hafen gegen Hafen“ anzuwenden, zitierte die jemenitische Nachrichtenagentur Saba den Verteidigungsminister der Miliz, Mohammed al-Atafi. Er bezog sich offenbar auf einen Luftangriff zu Wochenbeginn auf den Flughafen der Hauptstadt Sanaa, für den die Miliz das Königreich Saudi-Arabien verantwortlich gemacht hatte. Die Houthi-Miliz könnte mit Drohungen und Angriffen am Eingang zum Roten Meer wieder den Schiffsverkehr durch den Suezkanal zum Erliegen bringen.