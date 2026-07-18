De la Fuente gegen Scaloni: Lehrer gegen Schüler

Unter De la Fuente hat Spaniens Team sein einzigartiges Passspiel beibehalten, spielt im letzten Drittel aber vertikaler und ist damit auch torgefährlicher. Zudem besticht die „Furia Roja“ auch defensiv und hat im Turnierverlauf erst ein Gegentor kassiert. „Alles, was wir bei seinem Nationalteam sehen, hoffen wir, auch in unserem zu sehen“, sagte Scaloni über De la Fuente. „Ich bin glücklich für ihn, er verdient es. Er ist ein klasse Kerl“, erklärte Scaloni, der eine tiefe Beziehung zu Spanien hat. Er ist mit der Spanierin Elisa Montero verheiratet, die Familie lebt auf Mallorca.