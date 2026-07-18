„Glaubt nicht alles“: Klopp dementiert WM-Aussagen

„Glaubt nicht alles, was ihr hört“, hat Jürgen Klopp Berichte, er habe sich zu diesem und jenem Thema geäußert, dementiert. Weder habe er etwas über Englands Halbfinal-Aus noch über Teamchef Thomas Tuchel gesagt.
Wie Klopp in einem Instagram-Video erklärte, habe er zahlreiche Nachrichten bekommen, in denen er auf angebliche Aussagen, die er nach dem Spiel zwischen Argentinien und England getätigt haben soll, angesprochen wurde.
Gar nicht im Einsatz
Zwar ist der 59-Jährige bei der Weltmeisterschaft als Experte für MagentaTV tätig, war bei oder nach dem Spiel allerdings nicht mehr im Einsatz. Erst am Sonntag wird Klopp im Rahmen des Endspiels wieder vor der Kamera stehen.
„Ich habe mit niemandem gesprochen für die letzten drei, vier, fünf Tage“, dementierte der ehemalige Dortmund- und Liverpool-Trainer folglich Meldungen, in denen etwas anderes behauptet wird. „Es ist eine verrückte Welt, verrückte Welt, aber glaubt nicht alles, was ihr lest. Dieses Mal ist es definitiv falsch“
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