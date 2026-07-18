Muslima legte Kopftuch ab: „Kommst in die Hölle“

Ablegen des Kopftuchs führte zur Scheidung

Andere empfanden es jedoch als Zwang. Da fielen Sätze wie: „Frauen, die ihr Kopftuch ablegen, gehören umgebracht oder kommen in die Hölle“. Die Betroffenen plagte das schlechte Gewissen. In einem Fall führte das Ablegen sogar zur Scheidung. Es ging um die Ehre. Eine weitere Interviewpartnerin meinte traurig: „Ich war eigentlich nie Kind“.