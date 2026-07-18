Nicht Yamal, nicht Pedri: „Er ist der Beste“

Trainer Luis de la Fuente beschreibt Olmo als „Fußball-Genie“. Und doch war dies lange verkannt worden. Vor zwölf Jahren verließ er mit 16 La Masia, die berühmte Nachwuchsschule des FC Barcelona. Sein Ziel: Dinamo Zagreb. Ins Detail über die Umstände des Wechsels ging Olmo öffentlich nie. Letztlich war es ein erfolgreicher, wenn auch ein harter Weg. „Es gab schwierige Momente. Meine Mutter und ich waren ein wenig einsam“, sagte Olmo einmal. „Nur sie weiß, wie es uns dort ergangen ist. Ihr kommen heute noch die Tränen, wenn sie sich daran erinnert.“