Polizei startete „Aktion scharf“ bei E-Scootern

Ein Blinker sowie eine Klingel müssen angebracht sein, für Personen unter 18 Jahren gilt eine Helmpflicht, zudem darf die Maximalgeschwindigkeit des E-Scooters 25 km/h nicht überschreiten: Seit 1. Mai gelten in Österreich neue, strenge Regeln zu den beliebten Flitzern. Am Freitag wurde vor dem Brucknerhaus in Linz rigoros kontrolliert. 15 Beamte „fischten“ die E-Scooter-Fahrer heraus. Die Geräte kamen dann gleich auf eine Walze, mit der man die Geschwindigkeit messen kann. Überraschenderweise war kein einziger aufgemotzter Scooter dabei.