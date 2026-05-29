Polizei startete „Aktion scharf“ bei E-Scootern

Seit dem 1. Mai gelten neue Regeln für E-Scooter. Ob diese auch bei den Menschen angekommen sind, testet nun die Polizei. Die führt nicht nur im ganzen Land Schwerpunktkontrollen durch, sondern informiert auch umfassend. In Linz wurde am Freitag genau hingeschaut.
Ein Blinker sowie eine Klingel müssen angebracht sein, für Personen unter 18 Jahren gilt eine Helmpflicht, zudem darf die Maximalgeschwindigkeit des E-Scooters 25 km/h nicht überschreiten: Seit 1. Mai gelten in Österreich neue, strenge Regeln zu den beliebten Flitzern. Am Freitag wurde vor dem Brucknerhaus in Linz rigoros kontrolliert. 15 Beamte „fischten“ die E-Scooter-Fahrer heraus. Die Geräte kamen dann gleich auf eine Walze, mit der man die Geschwindigkeit messen kann. Überraschenderweise war kein einziger aufgemotzter Scooter dabei.
Bewusstsein schaffen
Allerdings ging es der Polizei nicht ursächlich darum, zu strafen. „Wir setzen viel auf Dialog und Aufklärung. Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen, weil sich viele mit der aktuellen Rechtslage noch nicht auseinandergesetzt haben“, sagt Andrea Steiner, stellvertretende Leiterin der Landesverkehrsabteilung der Polizei.
Deshalb wurde auch Infomaterial ausgeteilt. Aber bei Scootern, die 70 km/h oder mehr fahren können, straft man rigoros. Am Ende wurden 13 Anzeigen und zwei Organmandate wegen kleinerer Vergehen ausgestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.