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Wels verwandelt sich wieder in eine große WM-Arena

Oberösterreich
29.05.2026 15:31
Die Welser Innenstadt wird während der bald beginnenden WM wieder zu einem Treffpunkt der ...
Die Welser Innenstadt wird während der bald beginnenden WM wieder zu einem Treffpunkt der Fußball-Fans.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Von 11. Juni bis 19. Juli wird die Welser Innenstadt erneut zum Treffpunkt für Fußballfans aus der gesamten Region. Beim Public Viewing der Fußball-Weltmeisterschaft verwandelt sich der Minoritenplatz in eine stimmungsvolle WM-Arena mit insgesamt 34 Live-Übertragungen. Der Eintritt ist kostenlos.

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Am 11. Juni ertönt der Anpfiff zur Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Wie bei fast jedem Großereignis verwandelt sich dabei auch der Welser Minoritenplatz in eine große Partybühne. Diesmal unter besonderen Umständen. „Wegen der Zeitverschiebung können wir nicht alle Spiele übertragen. Dennoch dürfen sich die Fußballfans auf 34 Live-Matches, die vor 21 Uhr beginnen, freuen“, rechnet FP-Bürgermeister Andreas Rabl mit einem Spektakel.

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Wels wird zum Treffpunkt für Fans und Fußballbegeisterte. Besonderes Highlight ist die  Übertragung des Argentinien-Spiels am Stadtplatz am 22. Juni.

Martin Oberndorfer, ÖVP-Stadtrat

Besonders groß ist die Vorfreude auf das Match gegen Argentinien am 22. Juni. Dieses beginnt bereits um 19 Uhr. Dafür wird am Stadtplatz eine weitere LED-Riesenleinwand aufgestellt. Beim Match gegen Jordanien am 17. Juni (6 Uhr) werden den ersten 100 Frühaufstehern Gratis-Kaffee und Croissants serviert. Das 4-Uhr-Spiel gegen Algerien wird in der Huber-Arena in Wimpassing übertragen.

Zitat Icon

Gemeinsam mitfiebern, feiern oder selbst kicken und die besondere Atmosphäre mitten in der Welser Innenstadt genießen – genau das macht Public Viewing aus.

Peter Jungreithmair, Stadtmarketing-Chef

Eine zusätzliche Attraktion wird den Fans am Minoritenplatz mit demFußball-Funcourt geboten. Dabei können selbst dem runden Leder nachjagen. Der Kunstrasenplatz kann kostenlos genutzt werden.

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