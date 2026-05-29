Wels verwandelt sich wieder in eine große WM-Arena

Am 11. Juni ertönt der Anpfiff zur Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Wie bei fast jedem Großereignis verwandelt sich dabei auch der Welser Minoritenplatz in eine große Partybühne. Diesmal unter besonderen Umständen. „Wegen der Zeitverschiebung können wir nicht alle Spiele übertragen. Dennoch dürfen sich die Fußballfans auf 34 Live-Matches, die vor 21 Uhr beginnen, freuen“, rechnet FP-Bürgermeister Andreas Rabl mit einem Spektakel.