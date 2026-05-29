Wels verwandelt sich wieder in eine große WM-Arena

Von 11. Juni bis 19. Juli wird die Welser Innenstadt erneut zum Treffpunkt für Fußballfans aus der gesamten Region. Beim Public Viewing der Fußball-Weltmeisterschaft verwandelt sich der Minoritenplatz in eine stimmungsvolle WM-Arena mit insgesamt 34 Live-Übertragungen. Der Eintritt ist kostenlos.
Am 11. Juni ertönt der Anpfiff zur Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Wie bei fast jedem Großereignis verwandelt sich dabei auch der Welser Minoritenplatz in eine große Partybühne. Diesmal unter besonderen Umständen. „Wegen der Zeitverschiebung können wir nicht alle Spiele übertragen. Dennoch dürfen sich die Fußballfans auf 34 Live-Matches, die vor 21 Uhr beginnen, freuen“, rechnet FP-Bürgermeister Andreas Rabl mit einem Spektakel.
Wels wird zum Treffpunkt für Fans und Fußballbegeisterte. Besonderes Highlight ist die Übertragung des Argentinien-Spiels am Stadtplatz am 22. Juni.
Martin Oberndorfer, ÖVP-Stadtrat
Besonders groß ist die Vorfreude auf das Match gegen Argentinien am 22. Juni. Dieses beginnt bereits um 19 Uhr. Dafür wird am Stadtplatz eine weitere LED-Riesenleinwand aufgestellt. Beim Match gegen Jordanien am 17. Juni (6 Uhr) werden den ersten 100 Frühaufstehern Gratis-Kaffee und Croissants serviert. Das 4-Uhr-Spiel gegen Algerien wird in der Huber-Arena in Wimpassing übertragen.
Gemeinsam mitfiebern, feiern oder selbst kicken und die besondere Atmosphäre mitten in der Welser Innenstadt genießen – genau das macht Public Viewing aus.
Peter Jungreithmair, Stadtmarketing-Chef
Eine zusätzliche Attraktion wird den Fans am Minoritenplatz mit demFußball-Funcourt geboten. Dabei können selbst dem runden Leder nachjagen. Der Kunstrasenplatz kann kostenlos genutzt werden.
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