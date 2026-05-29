„Dramatische Situation wie sonst erst Ende Juli“

Kälteliebende Fische sind die Verlierer

Mehr als die Hälfte der Pegel der oö. Bäche und Flüsse zeigen Niedrigwasser, aber dafür viel zu hohe Temperaturen, teilweise schon 20 Grad und mehr. „Das ist vor allem für kälteliebende Fische wie Forellen und Koppen ein echtes Problem“, sagt Berg, der sich besonders um die Forellen- und Äschenbestände in Oberösterreich sorgt, und: „Wir haben aktuell eine derart dramatische Situation, die wir sonst nur von Ende Juli oder Anfang August kennen.“