Bundesheer-Sanitäter waren bei Unfall Ersthelfer

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Freitagnachmittag bei der Autobahnabfahrt in Allhaming einen schweren Unfall. Er fuhr frontal in das Auto einer Frau. Zwei Bundesheer-Sanitäter versorgten die Verletzte.
Das Bundesheer hilft in allen Lagen. Das haben nun zwei Sanitäter (im Bild) des Fliegerhorstes in Hörsching bewiesen. Die beiden kamen nämlich am Freitag gegen 16 Uhr als Ersthelfer zu einem schweren Unfall im Kreuzungsbereich der A1-Autobahnabfahrt Allhaming und der Marchtrenker Landesstraße.
Alko-Fahrer wollte nicht ins Spital
Die beiden versorgten eine Frau (39) aus Holzhausen, die bei dem Crash verletzt wurde. Den Unfall ausgelöst hatte ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Perg. Der hatte 0,7 Promille und wollte nach dem Unfall nicht ins Krankenhaus – im Gegensatz zu der Frau, die nach Wels gefahren wurde
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