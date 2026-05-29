Bundesheer-Sanitäter waren bei Unfall Ersthelfer

Alko-Fahrer wollte nicht ins Spital

Die beiden versorgten eine Frau (39) aus Holzhausen, die bei dem Crash verletzt wurde. Den Unfall ausgelöst hatte ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Perg. Der hatte 0,7 Promille und wollte nach dem Unfall nicht ins Krankenhaus – im Gegensatz zu der Frau, die nach Wels gefahren wurde