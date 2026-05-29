„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Der junge Dobermann Ludwig steckt voller Lebensfreude und Energie. Er wird zu hundeerfahrenen Menschen vermittelt, die ihm ein konsequentes Training und eine klare Führung bieten können. Der Rüde zeigt einen rassetypischen Jagdtrieb und wünscht sich im neuen Zuhause einen eingezäunten Garten sowie ein kinderloses Umfeld. Im Haus zeigt er sich sehr verschmust und menschenbezogen. Tel.: 0732/247887.