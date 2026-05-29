„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Die kluge Schäferhündin Octavia (5 Jahre) baut zu Bezugspersonen eine enge Bindung auf. Anfangs zeigt sie sich ein wenig zurückhaltend, fasst aber rasch Vertrauen. Mit Artgenossen kommt Octavia nicht so gut zurecht, weshalb ein Einzelplatz gesucht wird. Tel.: 0732/247887.
Liesl (6 Jahre) ist eine freundliche Langhaarkatze, die die Aufmerksamkeit der Menschen sowie Streicheleinheiten sehr genießt. Sie benötigt regelmäßige Fellpflege und liebt Ausflüge in die Natur – Freigang ist demnach eine wichtige Voraussetzung. Tel.: 0732/247887.
Toffee und Noisette (beide 1 Jahr) sind zwei Degu-Burschen, die im Tierheim erfolgreich miteinander vergesellschaftet wurden. Nun werden die beiden in ein neues artgerechtes Zuhause vermittelt, wo ihnen viele Beschäftigungsmöglichkeiten geboten werden. Tel.: 0732/247887.
Der junge Dobermann Ludwig steckt voller Lebensfreude und Energie. Er wird zu hundeerfahrenen Menschen vermittelt, die ihm ein konsequentes Training und eine klare Führung bieten können. Der Rüde zeigt einen rassetypischen Jagdtrieb und wünscht sich im neuen Zuhause einen eingezäunten Garten sowie ein kinderloses Umfeld. Im Haus zeigt er sich sehr verschmust und menschenbezogen. Tel.: 0732/247887.
Boncuk und Duman (4 Jahre) sind zwei freundliche und zugängliche Brüder, die sich sehr gut verstehen. Deshalb sollten sie nicht getrennt werden. Im neuen Zuhause sollte ihnen außerdem Freigang geboten werden.
Tel.: 0732/247887
Fluffy (2 Jahre, am Bild) und sein bester Freund Bluebell (2 Jahre) wollen nur gemeinsam umziehen. Die Kaninchen leben derzeit in Innenhaltung und sollten im neuen Gehege ausreichend Platz und viele Rückzugsmöglichkeiten vorfinden. Bei passenden Temperaturen können die beiden auch gerne in ein Außengehege wechseln. Tel.: 0732/247887.
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